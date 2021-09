Clima: Cingolani, si coinvolgano i giovani nei processi decisionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione sarà possibile soltanto se riusciremo a ridurre la disuguaglianza globale, se riusciremo a garantire un'uguaglianza tra generazioni, garantendo la partecipazione dei giovani nei processi decisionali. Lo ha detto il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, durante il suo intervento al MiCo di Milano per la Youth4Climate, ribadendo la necessità di "sostenere la partecipazione dei giovani, in modo particolare quelli provenienti dai Paesi più vulnerabili".(Rem)