Lavoro: M5s, subito salario minimo per dire basta a paghe da fame

- "L'introduzione del salario minimo in Italia 'scatenerebbe una fuga dai contratti collettivi', 'comprimerebbe verso il basso retribuzioni e diritti', addirittura 'aumenterebbe la disoccupazione e il lavoro nero'. Sono queste alcune delle accuse mosse da coloro che si oppongono a una misura di dignità che già esiste in 21 Stati membri dell'Unione europea su 27. Accuse, diciamolo subito senza troppi giri di parole, totalmente false e prive di fondamento. Come noto, fin dal 2013 il Movimento cinque stelle lavora all'istituzione del salario minimo. Esso infatti fu inserito nella prima proposta sul Reddito di cittadinanza con uno scopo ben preciso: da un lato, aiutare le persone a uscire dalla trappola della povertà e, dall'altro, aumentare gli stipendi dei cosiddetti working poor, i lavoratori poveri". Lo scrive il Movimento cinque stelle in un post pubblicato sul sito movimento5stelle.eu. (segue) (Rin)