Lavoro: M5s, subito salario minimo per dire basta a paghe da fame (2)

- "Malgrado il fatto che il nostro sistema abbia un'alta copertura della contrattazione collettiva, come la vulgata ama ripetere a ogni piè sospinto, recentemente l'Inps ha rilevato che in Italia ci sono 4,5 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 9 euro lordi all'ora mentre 2,5 milioni non arrivano a 8 euro. Ciò - viene spiegato - anche a causa dell'enorme quantità di contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl), quasi 1.000 quelli attualmente depositati al Cnel, frutto dell'assenza di specifici criteri per individuare gli accordi 'leader'. Pensate che 360mila persone, pur avendo un impiego, beneficiano del Reddito di cittadinanza perché la loro retribuzione è al di sotto della soglia di povertà. È normale tutto questo? Per noi assolutamente no. Perciò nel 2018 - ricordano i Cinque stelle - abbiamo presentato al Senato un disegno di legge, prima firmataria Nunzia Catalfo, per mettere fine a questo circolo vizioso. La nostra proposta intende fissare un principio di buonsenso: nessun lavoratore può guadagnare meno di quanto previsto dai Ccnl più rappresentativi, cioè quelli firmati dalle principali associazioni sindacali e datoriali, e, comunque, il salario stabilito dal contratto collettivo non potrà mai scendere sotto i 9 euro lordi all'ora". (segue) (Rin)