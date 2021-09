Lavoro: M5s, subito salario minimo per dire basta a paghe da fame (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così facendo - prosegue l'articolo - la contrattazione non subirebbe alcun attacco, come invece i detrattori del provvedimento vogliono far credere; al contrario, con l'approvazione del nostro ddl si rafforzerebbe quella 'sana' contrastando i cosiddetti 'contratti pirata' (sottoscritti da organizzazioni scarsamente rappresentative) e il dumping salariale, quindi la concorrenza sleale. Ancora. Per aiutare le imprese, il disegno di legge Catalfo prevede la detassazione degli aumenti di stipendio derivanti dal rinnovo dei contratti nazionali per il triennio 2022/2024. Insomma, basta perdere altro tempo. Come dimostrano alcuni studi, lì dov'è stato introdotto il salario minimo ha funzionato producendo importanti benefici. Di recente, l'Università di Harvard ha evidenziato che in Germania, grazie a questo provvedimento, sono stati messi fuori mercato gli impieghi pagati meno di 8,5 euro l'ora (la soglia stabilita nel gennaio 2015, poi aumentata a 9,19 quattro anni dopo) e sono cresciuti sia il prodotto interno lordo sia il numero di occupati. Ora tocca all'Italia. Mettere al primo posto l'allargamento dei diritti dei lavoratori, a cominciare proprio da quello a una giusta retribuzione, vuol dire migliorare la qualità della vita dei cittadini e incrementare i consumi sostenendo la domanda interna. Il Movimento cinque stelle c'è", conclude il post. (Rin)