Milano 2021: Meloni, non credo vicenda Morisi possa condizionare esito voto

- Non credo la "vicenda Morisi" possa condizionare l'esito del voto. Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine della conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale del centrodestra, a sostegno di Luca Bernardo. "Penso che i cittadini non votino su queste basi - ha proseguito -. I cittadini di Milano, Roma e Napoli penso sappiano bene che ci sono due modelli in campo alternativi, uno chiuso nei salotti e dall'altra parte c'è un centrodestra che ha una visione chiara sul sostegno alle categorie produttive, sulla sicurezza, difesa della famiglia". (Rem)