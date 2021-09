Ungheria: Commissione Ue, nessuna decisione su Piano ripresa di Budapest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea non ha preso alcuna decisione sul piano di ripresa e resilienza dell'Ungheria. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Veerle Nuyts. "Non c'è alcuna decisione oggi. Posso dire che la Commissione continua la sua valutazione del piano ungherese sulla base degli 11 criteri dell'Rrf", il dispositivo di ripresa e resilienza. "Il nostro impegno con le autorità ungheresi su questo processo continua e stiamo lavorando per concludere la valutazione il più velocemente possibile", ha specificato. "Non siamo ancora nella posizione di concludere la nostra valutazione", ha spiegato. "Questo significa che avremo altri scambi con le autorità ungheresi così da assicurare che tutti i temi siano affrontati e di avere disponibili tutte le informazioni per fare la valutazione", ha evidenziato. La portavoce Dana Spinant ha aggiunto poi che non si può prevedere "quando la valutazione sarà completata e le discussioni con le autorità permetteranno il completamento della valutazione". (Beb)