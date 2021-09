Difesa: Repubblica Ceca firma acquisto di 52 obici semoventi Caesar dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa ceco ha concluso l’acquisto di 52 obici semoventi Caesar dalla compagnia francese Nexter Systems. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Praga pagherà 8,52 miliardi di corone (circa 335 milioni di euro). Il contratto è stato firmato oggi alla presenza del ministro della Difesa ceco, Lubomir Metnar, e dell’omologa francese, Florence Parly, in visita nella capitale ceca. I primi quattro obici saranno prodotti in Francia, ma tutti gli altri saranno assemblati dal Czech Czechoslovak Group (Csg). In vista della dotazione del nuovo armamento, la Repubblica Ceca formerà una speciale brigata di artiglieria, che il Paese ha promesso agli alleati della Nato di costituire prima del 2026. Gli obici costeranno più di quanto originariamente preventivato dal dicastero ceco, ovvero sei miliardi di corone (circa 237 milioni di euro). A partire dal 2021 Nexter ha infatti aumentato il prezzo del 60 per cento, giustificando la decisione alla luce dell'inflazione e della crescita dei prezzi delle materie prime. La Repubblica Ceca ha comunque preferito l'offerta del produttore francese rispetto a quelle di altri sette produttori. Gli obici Caesar sostituiranno i Dana attualmente in dotazione dell'esercito ceco, che non soddisfano i requisiti di gittata e calibro della Nato. (Vap)