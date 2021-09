Roma 2021: Gualtieri, Raggi e Calenda nervosi, a ballottaggio no apparentementi con M5s, Azione e Iv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto fiducioso nel risultato di lunedì. So che gli altri candidati sono nervosi, ci attaccano continuamente, soprattutto Calenda e Raggi ma io dico a tutti di non cadere nelle provocazioni". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine del punto con la stampa sui trasporti alla stazione di Ponte Mammolo. "Noi parliamo con i cittadini, lasciamo le polemiche agli altri perché dobbiamo preparare il ballottaggio - ha aggiunto-. Dopo il primo turno parleremo con gli elettori di Raggi e Calenda ma non farò apparentamenti con M5s e con Azione oppure Italia Viva. Io mi presenterò con il mio programma e la mia giunta". (Rer)