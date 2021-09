Germania: 96enne ex segretaria campo di concentramento in fuga prima del processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tedesca di 96 anni, già impiegata come segretaria nel campo di concentramento di Stutthof, presso Danzica, si è data alla fuga nel processo a suo carico che avrebbe dovuto aprirsi oggi al tribunale di Itzehoe, in Schleswig-Holstein. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ndr”, aggiungendo che l'anziana è accusata di concorso in oltre 11 mila omicidi. Quando le autorità si sono recate presso una casa di riposo di Quickborn per prelevare la donna e portarla in tribunale, l'accusata è risultata assente. All'epoca dei fatti, tra il 1943 e il 1945, la donna aveva 18-19 e sarebbe stata al corrente di quanto veniva deciso nel comando del Lager. Come evidenzia “Ndr”, il processo di Itzehoe è il primo contro un impiegato civile di un campo di concentramento. (Geb)