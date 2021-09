Ungheria-Ue: delegazione eurodeputati in visita per lavorare su stato diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione di eurodeputati in Ungheria per lavorare sui temi dlela giustizia e dello stato di diritto. Lo ha spiegato con una dichiarazione video l'eurodeputata dei Verdi/Ale, la francese Gwendoline Delbos-Corfield, capo della delegazione di eurodeputati della commissione libertà civili, giustizia e affari interni (Libe) del Parlamento europeo in missione in Ungheria. "Siamo una missione ufficiale del Parlamento europeo in visita in Ungheria. Ci sono membri di tutti i sette gruppi politici del Parlamento europeo, siamo anche di diversi Paesi: questa è l'Europa", ha dichiarato. "Siamo qui per lavorare sui temi della democrazia e dello stato di diritto. Non c'era stata una tale missione dal 2011. Era ora di tornare. Questo tipo di missione esiste in altri Paesi: è importante che il Parlamento europeo venga sul posto e non veda solo le cose da Bruxelles", ha spiegato. "Per noi è molto importante essere qui oggi, per incontrare quelle persone con cui abbiamo parlato per due anni ma in modo remoto, o per incontrare persone che non abbiamo avuto la possibilità di incontrare per il momento", ha aggiunto. (Beb)