India: Covaxin, decisione Oms su autorizzazione uso d’emergenza attesa entro ottobre

- L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dovrebbe prendere entro ottobre una decisione sull’autorizzazione per l’uso di emergenza del vaccino Covaxin, prodotto dalla casa farmaceutica indiana Bharat Biotech e sviluppato in collaborazione col Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) e l’Istituto nazionale di virologia (Niv). È quanto emerge dall’ultimo documento guida dell’agenzia delle Nazioni Unite per la salute, pubblicato ieri, secondo il quale l’esame dei dati è iniziato il 6 luglio e il processo di valutazione è in corso. La notizia è stata accolta con preoccupazione dall’All India Peoples Science Network (Aipsn), una rete che raggruppa oltre 40 organizzazioni scientifiche nel Paese. L’Aipsn, in un comunicato, ha criticato Bharat Biotech per i ritardi con cui ha fornito i dati ed evidenziato i disagi per gli indiani vaccinati col Covaxin che viaggiano all’estero. Inoltre, ha sottolineato che l’attesa dell’approvazione potrebbe influire sul piano del governo di Nuova Delhi di riprendere le esportazioni, annunciato dal ministro della Sanità, Mansukh Mandaviya, il 20 settembre, per adempiere agli impegni nei confronti del programma di distribuzione internazionale Covax. (segue) (Inn)