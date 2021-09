India: Covaxin, decisione Oms su autorizzazione uso d’emergenza attesa entro ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covaxin è impiegato fin dall’inizio nella campagna nazionale indiana, cominciata il 16 gennaio, insieme al Covishield, nome commerciale dell’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii). È stato somministrato anche al primo ministro, Narendra Modi. Tuttavia, a oltre otto mesi dall’avvio della campagna, Bharat Biotech non è riuscita a incrementare abbastanza la produzione. La compagnia di Hyderabad, nello Stato del Telangana, lamenta problemi nell’approvvigionamento di alcune sostanze e nell’infialamento e non ha raggiunto gli obiettivi che si era di volta in volta prefissata. Il suo presidente e direttore operativo, Krishna Ella, ha annunciato recentemente che a ottobre l’offerta salirà a 55 milioni di dosi, dagli attuali 35 milioni, numeri di gran lunga inferiori ai cento milioni attesi. A maggio l’istituto pubblico Niti Aayog (Istituto nazionale per la trasformazione dell’India) aveva stimato per i cinque mesi compresi tra agosto e dicembre la disponibilità di oltre due miliardi di dosi di vaccini, di cui 550 milioni di Covaxin. (segue) (Inn)