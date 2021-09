Difesa: Mulè, creare cultura cybersicurezza priorità non più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, aprendo i lavori della sessione "cyber" al Seafuture di La Spezia, ha osservato: "Eravamo in una condizione di inferiorità tecnologica rispetto agli altri Paesi nella difesa dagli attacchi cyber ma abbiamo fatto molti passi in avanti importanti. Affrontare la vulnerabilità dei sistemi - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - significa avere la coscienza di formare fin dal principio la popolazione, formare culturalmente i giovani che si affacciano fin dalle scuole elementari al digitale. Per questo insisto su uno degli obiettivi che si è data l'Agenzia nazionale per la cybersecurity: creare una cultura cyber nel Paese, grazie anche alla Cyber defence academy legata all'Agenzia". Mulè ha proseguito: "Dobbiamo riuscire in questa impresa, ce la dobbiamo fare perché non farcela significa essere conquistati da altri, significa avere con un attacco di pochi secondi aziende e amministrazioni pubbliche in ginocchio. L'Agenzia nazionale per la cybersecurity non dovrà essere come un vigile urbano a dirigere il traffico, ma dovrà avere la capacità e l'autorevolezza per accompagnare questo processo transitorio avviato di carattere non solo difensivo ma culturale".(Com)