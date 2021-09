Balcani: von der Leyen in Serbia e Bosnia, "ultime tappe" della visita nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, conclude oggi la sua visita nella regione dei Balcani occidentali. La presidente della Commissione si trova stamane in Serbia, dove presenzia insieme al capo dello Stato, Aleksandar Vucic, alla cerimonia che segna l'inizio dei lavori di ristrutturazione della linea ferroviaria Nis- Brestovac, parte del Corridoio ferroviario paneuropeo 10. In tale occasione, Vucic e von der Leyen presenziano alla firma dell'accordo tra la società pubblica Corridoi della Serbia e il consorzio Strabag Ag e Strabag d.o.o. Belgrado per la costruzione della prima fase della cosiddetta Autostrada della pace sulla sezione Merosina - Merosina 1. In agenda è previsto anche un incontro tra von der Leyen e la prima ministra serba, Ana Brnabic. (segue) (Seb)