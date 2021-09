Balcani: von der Leyen in Serbia e Bosnia, "ultime tappe" della visita nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea è arrivata ieri sera a Belgrado dove è stata accolta dal presidente serbo nella sede di Villa Mir a Belgrado. Nel pomeriggio von der Leyen si recherà in Bosnia Erzegovina, dove avrà dei colloqui con gli esponenti della presidenza tripartita bosniaca. Questi avranno anche un colloquio con il vice segretario generale per la Politica di sicurezza e di difesa comune e la risposta alle crisi presso il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Charles Fries. Prima dell'incontro con gli esponenti della presidenza, von der Leyen sarà con il presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina Zoran Tegeltija e al primo ministro della Croazia Andrej Plenkovic alla cerimonia di apertura del valico di frontiera e del ponte Svilaj sul fiume Sava. Il ponte Svilaj sulla Sava è parte integrante del Corridoio stradale paneuropeo 5C Budapest-Beli Manastir-Osijek-Sarajevo-Ploce. Il ponte sul fiume Sava è anche il punto di contatto della rete autostradale di Croazia e Bosnia Erzegovina. (Seb)