Ue: Eurostat, disoccupazione ad agosto in calo a 7,5 per cento in area euro

- Il tasso di disoccupazione dell'area euro ad agosto è stato del 7,5 per cento, in calo dal 7,6 per cento di luglio 2021 e dall'8,6 per cento di agosto 2020. Il tasso di disoccupazione dell'Unione europea era del 6,8 per cento ad agosto 2021, in calo dal 6,9 per cento di luglio 2021 e dal 7,7 per cento di agosto 2020. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Eurostat stima che ad agosto 2021 fossero disoccupati 14.469.000 di uomini e donne nell'Ue, di cui 12.162.000 nell'area euro. Rispetto a luglio 2021, il numero di disoccupati è diminuito di 224 mila nell'Ue e di 261 mila nell'area euro. Rispetto ad agosto 2020, la disoccupazione è diminuita di 1.965.000 nell'Ue e di 1.861.000 nell'area euro. (segue) (Beb)