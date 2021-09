Ue: Eurostat, disoccupazione ad agosto in calo a 7,5 per cento in area euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, ad agosto 2021, erano disoccupati nell'Ue 2.833.000 giovani, cioè persone sotto i 25 anni. Di questi, 2.317.000 erano nell'area euro. Ad agosto 2021, il tasso di disoccupazione giovanile era del 16,2 per cento nell'Ue e del 16,4 per cento nell'area euro, in calo rispettivamente del 16,4per cento e del 16,7per cento del mese precedente. Rispetto a luglio 2021, la disoccupazione giovanile è diminuita di 66 mila nell'Ue e di 63 mila nell'area euro. Rispetto ad agosto 2020, la disoccupazione giovanile è diminuita di 508 mila nell'Ue e di 471 mila nell'area euro.Ad agosto 2021, il tasso di disoccupazione femminile era del 7,2per cento nell'Ue, in calo rispetto al 7,4 per cento di luglio 2021. Il tasso di disoccupazione maschile era del 6,5 per cento ad agosto 2021, stabile rispetto a luglio 2021. Nell'area dell'euro il tasso di disoccupazione per le donne è diminuito dall'8,1 per cento di luglio 2021 al 7,9 per cento di agosto 2021, mentre il tasso di disoccupazione per gli uomini è rimasto stabile al 7,1 per cento ad agosto 2021. (Beb)