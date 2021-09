Covid: a Carbonia sospesi 12 infermieri non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici infermieri pediatrici appartenenti all'Assl di Carbonia sono stati sospesi dal loro ordine professionale fino al prossimo 31 dicembre perché non vaccinati contro il Covid-19. I 12, in servizio al Sirai di Carbonia, al Santa Barbara e al Cto di Iglesias sono stati anche sospesi dal servizio e dalla retribuzione. Il presidente dell'Ordine degli infermieri, Graziano Lebiu, aveva sollecitato nei giorni scorsi un'accelerazione dell'iter burocratico mettendo in evidenza che l'Ordine infermieristico, da mesi attendeva gli elenchi del personale infermieristico non vaccinato. Con la consegna degli elenchi, avvenuta lo scorso martedì, il Consiglio Direttivo dell'Opi di Carbonia-Iglesias ha potuto procedere alla conseguente comunicazione delle delibere dell'Ats Sardegna, ai diretti interessati. Dei 12 sospesi, 5 sono coloro che non intendono vaccinarsi per scelta personale, mentre gli altri 7 hanno dichiarato di non poter aderire alla campagna vaccinale per delle limitazioni di carattere clinico e sanitario e la loro documentazione è nuovamente al vaglio del Dipartimento di Prevenzione. (Rsc)