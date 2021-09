Milano 2021: Tajani, sono sicuro che si va al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sicuro che si va al ballottaggio. Poi comincia la partita, noi combattiamo sempre per vincere, mai per partecipare. Noi combattiamo per vincere le elezioni e rappresentare un'alternativa alla sinistra. A Milano ci sono tanti problemi da risolvere. Con il ballottaggio la partita ricomincia uno contro uno e vedremo cosa accadrà. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, al suo arrivo alla conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo a Milano insieme agli altri leader del centrodestra. (Rem)