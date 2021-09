Recovery: Gubitosi (Tim), buon momento per Italia ma essere intolleranti a ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ un buon momento per l’Italia ma dobbiamo diventare intolleranti ai ritardi”. Lo afferma l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, intervenendo al “Festival delle città” in corso a Roma. “Il massimo ribasso non può mai essere il criterio”, ha aggiunto parlando delle possibilità per lo sviluppo del Paese. Le risorse, ha aggiunto, “sono straordinarie e dobbiamo approfittarne: la messa a terra dei progetti, ora, è quello che conta”. (Rin)