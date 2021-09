Energia: fonti stampa, produttori europei chiedono alla Russia ulteriori forniture di carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori di elettricità europei hanno chiesto alla Russia di fornire più carbone per far fronte alla crisi energetica, causata dai prezzi record del gas sul mercato europeo. Lo riferiscono i media internazionali, con riferimento a due società russe del settore carbonifero, la Ural Mining and Metallurgical Company e la Siberian Coal Energy Company. Le difficoltà sono causate dal fatto che alla vigilia dell'inverno gli stoccaggi di gas europei sono pieni solo parzialmente e le fonti di energia rinnovabile non sono in grado di soddisfare la domanda energetica. (Rum)