Ungheria: ministra Giustizia, eurodeputati giungono nel Paese con una sentenza già scritta

- Gli eurodeputati giunti in Ungheria arrivano con una sentenza già scritta. Lo ha detto la ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, parlando questa mattina all’emittente “Radio Kossuth”. Prima di incontrare i membri della delegazione dell’Europarlamento, la guardasigilli magiara ha dichiarato alla radio che l’Ungheria è un Paese libero e indipendente all’interno dell’Unione europea e il Parlamento di Strasburgo non ha la competenza per poter far valere la sua autorità sui Paesi membri. A proposito dell’incontro con gli eurodeputati, Varga ha detto di essersi preparata “nello spirito della cortesia internazionale e della diplomazia” e di essere “lieta di informarli delle peculiarità del sistema normativo ungherese se hanno domande”. Cionondimeno, Budapest a suo dire non dovrebbe farsi illusioni sul fatto che la campagna elettorale è cominciata e che Bruxelles aiuterà l’opposizione. (segue) (Vap)