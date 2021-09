Ungheria: ministra Giustizia, eurodeputati giungono nel Paese con una sentenza già scritta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di eurodeputati è andata in Ungheria per valutare il rispetto della libertà di stampa e accademica, i diritti delle minoranze e il contesto più ampio dello stato di diritto. Lo ha annunciato il Parlamento europeo spiegando che durante la loro visita di tre giorni a Budapest - da mercoledì 29 settembre a venerdì primo ottobre - i deputati incontreranno la ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, e il ministro degli Interni, Sandor Pinter. Hanno anche in programma di parlare con il sindaco di Budapest, Gergely Karacsony, con membri del Parlamento ungherese di diversi gruppi politici e con rappresentanti dell'opposizione. La delegazione è in Ungheria anche per ascoltare le organizzazioni della società civile che lavorano nel campo della tutela dello stato di diritto, della parità di trattamento e dei diritti delle minoranze e sociali. Sta incontrando anche giornalisti e rappresentanti di testate che coprono l'intero spettro dei media, nonché rappresentanti di organizzazioni che lavorano per difendere la libertà di stampa. L'agenda prevede inoltre incontri presso la Corte Suprema e la Corte Costituzionale, l'Ufficio e il Consiglio Giudiziario Nazionale, con l'Associazione di rappresentanza dei giudici e, infine, con il commissario ungherese per i diritti fondamentali, i rappresentanti del mondo accademico e del sistema educativo e di diverse istituzioni culturali. (Vap)