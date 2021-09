Difesa: Romania, ministero conferma volontà di firmare accordo per 4 corvette con Naval Group (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il chiarimento del ministero della Difesa di Bucarest arriva dopo che la testata greca "Eikos.gr" ha pubblicato l'informazione che la Romania avrebbe annullato il contratto con Naval Group, dopo che la compagnia francese ha perso il contratto sottomarino del valore di miliardi di euro con l'Australia a seguito del rafforzamento dell'alleanza Aukus con Usa e Regno Unito. Il gruppo francese Naval Group è stato dichiarato vincitore nel luglio 2019 della gara indetta dallo Stato romeno per la costruzione di quattro corvette Gowind 2500. Nel luglio 2020 la Corte d'appello di Bucarest ha respinto definitivamente la richiesta della società olandese Damen, in concorrenza con Naval Group, che ha intentato una causa contro il ministero della Difesa chiedendo l'annullamento della procedura di aggiudicazione del contratto da 1,6 miliardi di euro per l'acquisizione di le quattro corvette militari. (Rob)