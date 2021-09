Russia: Covid, oggi nuovo record di decessi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia è stato registrato oggi un nuovo massimo di decessi giornalieri per Covid-19, pari ad 867. Il dato di quest’oggi porta il conteggio totale dei decessi dall'inizio della pandemia nel Paese a 207.255. Il precedente record di morti quotidiane era stato osservato soltanto ieri, pari a 857 decessi. In particolare, oggi sono stati confermati 62 morti a Mosca, 56 a San Pietroburgo e 43 nella regione di Sverdlovsk. (Rum)