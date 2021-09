Imprese: Eni e Irena avviano partnership per accelerare transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni e l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) hanno firmato oggi un accordo di partnership di durata triennale, per collaborare nella promozione delle energie rinnovabili e per accelerare la transizione energetica, in particolare nei paesi esportatori di fonti fossili. Stando al relativo comunicato stampa, l’accordo è stato sottoscritto dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e dal direttore generale di Irena, Francesco La Camera, nel periodo in cui Milano ospita la riunione ministeriale preparatoria Pre-Cop 26. In base all’accordo, prosegue la nota, Eni e Irena collaboreranno per facilitare il dialogo e la condivisione delle esperienze sull'accelerazione della transizione energetica e sullo sviluppo delle energie rinnovabili nei paesi esportatori di combustibili fossili, nonché per identificare gli ostacoli agli investimenti del settore privato nelle energie rinnovabili nei paesi in cui Eni opera e promuovere soluzioni in coordinamento con i governi. (segue) (Com)