Imprese: Eni e Irena avviano partnership per accelerare transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, Eni e Irena promuoveranno l’integrazione del continente africano nella catena del valore dei biocarburanti, tramite iniziative di capacity building istituzionale, agribusiness e di sviluppo industriale destinate alla produzione di biofuel avanzati, favorendo la decarbonizzazione del settore dei trasporti e contribuendo all’aumento delle opportunità di sviluppo. La partnership, prosegue la nota, costruisce sull'impegno di Eni a contribuire alla decarbonizzazione del mix energetico dei paesi africani, facendo leva sulle fonti di energia rinnovabile per ridurre l'uso dei combustibili fossili nella produzione di energia: inoltre, l’accordo rappresenta per Eni un’occasione per rafforzare il dialogo con Irena, condividere le proprie competenze e il portafoglio di soluzioni tecnologiche, e rafforzare il posizionamento internazionale come leader nella transizione energetica e partecipare attivamente al dibattito istituzionale sulle politiche energetiche che l’agenzia promuove. “L’accordo è un passo avanti nell’impegno di Eni a raggiungere zero emissioni nette entro il 2050, facendo leva sulle rinnovabili e su altre soluzioni tecnologiche e industriali per affrontare la transizione energetica”, ha commentato Descalzi. (segue) (Com)