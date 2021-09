Imprese: Eni e Irena avviano partnership per accelerare transizione energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo disegnato l’evoluzione di Eni nei prossimi anni coniugando gli obiettivi di continuo sviluppo in un mercato dell’energia in forte evoluzione con una significativa riduzione dell’impronta carbonica del nostro portafoglio, impegnandoci a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050: l’alleanza di oggi può dare un’ulteriore accelerazione a questo processo, così come noi saremo in grado dare il nostro contributo in termini di know-how e impegno”, ha aggiunto. “Siamo giunti a un momento cruciale nella transizione energetica, che richiede l'impegno e la partecipazione attiva di tutti gli attori energetici: è nell'interesse delle grandi compagnie petrolifere e delle nazioni esportatrici di combustibili fossili abbracciare la transizione e puntare a giocare una posizione di leadership in essa”, ha continuato La Camera, aggiungendo che la partnership rafforzerà i nostri impegni comuni per far avanzare l'agenda per un futuro a basse emissioni di carbonio nel decennio d'azione. Eni, prosegue la nota, si è impegnata a raggiungere la completa neutralità carbonica entro il 2050; la totale decarbonizzazione di prodotti e operazioni verrà conseguita attraverso bioraffinazione, economia circolare, efficienza e digitalizzazione, aumento della capacità da rinnovabili, idrogeno blu e verde, progetti di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e iniziative Redd+. (Com)