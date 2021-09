Africa: oggi webinar sul business sostenibile del progetto "The Bridge" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa ed Europa sono sempre più legate in ambito agribusiness. Questo settore si configura come prioritario nello sviluppo economico del continente africano: l’agricoltura, infatti, si può considerare il “petrolio” dell’Africa perché vanta oltre il 50 per cento delle terre agricole non utilizzate dell’intero pianeta. Inoltre, considerando gli elevati tassi di perdita post raccolta, può accrescere ulteriormente le proprie possibilità future. Il webinar è rivolto alle aziende africane ed europee che operano nel settore e agli investitori. Idee strategiche, iniziative nello sviluppo di nuove tecnologie e opportunità per espandersi saranno tra le tematiche della conferenza. Gli interessi economici dei due continenti sempre più si intrecciano. E l’Italia, leader mondiale del settore agroalimentare, è tra i capifila di questo intreccio di relazioni commerciali. I relatori della conferenza sono stati selezionati per rappresentare i Paesi coinvolti e illustreranno le capacità di commercio internazionale. I casi di studio presentati daranno una panoramica della tecnologia e permetteranno di capire meglio le opportunità economiche in alcuni mercati. Il programma è arricchito da un gruppo di discussant composto da player di primo livello scelti per stimolare un confronto aperto su possibilità e problematiche del settore. (segue) (Com)