Africa: oggi webinar sul business sostenibile del progetto "The Bridge" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento sarà seguito da sessioni B2B (dal pomeriggio del 30 settembre all’8 ottobre). Questi appuntamenti – organizzati su specifica richiesta dei partecipanti e coordinati dall’organizzazione – daranno la possibilità ai partecipanti di incontrare altre aziende. Se necessario, i professionisti di Andersen sosterranno il dialogo, offrendo la loro esperienza in ambito fiscale e legale. Il beneficio reciproco che i due continenti possono trarre dal settore dell’agribusiness è alla base dell’interesse di Andersen e del progetto The Bridge Africa-Europe. La ricerca di partner commerciali e di mercati di sbocco per i propri prodotti può far incontrare la domanda e l’offerta e portare a un miglioramento delle produzioni, per soddisfare il fabbisogno interno e per esportare all’estero. I governi africani si stanno muovendo per implementare gli investimenti e le partnership. Per esempio, il West Africa Trade & Investment Hub finanziato da Usaid, l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, sostiene con una consistente sovvenzione i piccoli produttori di mais e soia in Nigeria affinché la produzione nazionale di cereali possa fronteggiare la domanda interna, puntando a tecniche agricole più moderne. La dipendenza dalle importazioni in Nigeria viene anche contrastata con una nuova norma sulle colture geneticamente modificate sostenuta dall’Agenzia nazionale per la gestione della biosicurezza. (segue) (Com)