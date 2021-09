Africa: oggi webinar sul business sostenibile del progetto "The Bridge" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Costa d’Avorio, a fronte di una filiera del cotone che nel 2021 tocca livelli di produzione da record (oltre 550 mila tonnellate di cotone da semina), rendendo il Paese il secondo produttore africano dopo il Benin, la produzione di caffè diminuisce significativamente da 10 anni. L’Europa può guardare a questi dati con interesse per portare il proprio know-how in una Regione che vanta un mercato in espansione. Sempre la Costa d’Avorio, per contro, punta sulla trasformazione delle aree rurali in “zone di creazione di ricchezza”, come sono state definite dalla Banca africana per lo sviluppo, Afdb, che dal 2015 ha quadruplicato i suoi investimenti nel Paese per la valorizzazione di determinate aree, per la creazione di posti di lavoro e per una crescita economica più inclusiva. Anche il Ghana – il terzo Paese coinvolto nella conferenza del progetto The Bridge Africa-Europe di Andersen – scommette sul recupero del suolo in degrado, grazie al finanziamento di oltre 100 milioni di dollari della Banca mondiale, approvato poche settimane fa. E ancora, in Ghana la produzione di fave di cacao ha raggiunto quest’anno quasi 1,5 milioni di tonnellate, crescendo del 45 per cento rispetto alla stagione 2019/2020. Mentre, la produzione nazionale di riso soddisfa solo il 30 per cento della domanda interna e le importazioni dall’estero sono in aumento; e il Governo ha preso un impegno formale per accrescere questa produzione, perché il riso è il secondo alimento base, dopo il mais, consumato dagli abitanti del Ghana. (segue) (Com)