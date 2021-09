Africa: oggi webinar sul business sostenibile del progetto "The Bridge" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evidenziando la capacità esistente dell’agribusiness e le potenzialità di sviluppo in Nigeria, Ghana e Costa d’Avorio, l’incontro mira a mostrare l’impatto di questi mercati anche per gli investitori stranieri. La vicinanza geografica del West Africa e delle sue zone di produzione al continente europeo – e ai suoi consumatori – favorisce ulteriormente il binomio economico tra Africa ed Europa. Il progetto "Bridge Africa-Europe" riunisce le professionalità Andersen impegnate ad assicurare un servizio omogeneo in tutti i Paesi e una consulenza di prim’ordine con una grande attenzione ai dettagli per l’avviamento e l’espansione del business nei due continenti. I professionisti Andersen sia in Africa che in Europa promuovono le relazioni tra le aziende e la cooperazione internazionale, migliorando lo sviluppo del business sostenibile. E i contatti su cui Andersen può far leva con le istituzioni e altri consulenti possono supportare le imprese, implementando strategie trasversali alle organizzazioni per promuovere la crescita e aumentare gli utili. (Com)