- Domani, venerdì 1 ottobre, alle ore 10, a Largo Nicolò Cannella a Roma è in programma una conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco Enrico Michetti. Saranno presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. L'accesso all'area è consentito previo accredito e nel rispetto delle norme anti-Covid. Sui canali social dei partiti sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming. (Com)