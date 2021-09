India: privatizzazione compagnia aerea di bandiera, governo inizia a esaminare le offerte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha iniziato a esaminare le manifestazioni di interesse all’acquisto della compagnia di bandiera Air India, incontrando rappresentanti di Tata Group e dell’imprenditore Ajay Singh, presidente di SpiceJet. Lo riferisce la stampa indiana. Il dipartimento per la Gestione degli investimenti e dei beni pubblici (Dipam) del ministero delle Finanze, che gestisce il processo di privatizzazione, e le altre parti coinvolte non hanno rilasciato dichiarazioni, ma secondo le indiscrezioni c’è stata una presentazione organizzata dalle società di consulenza dell’esecutivo, Rbsa Advisors ed Ey. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse si sono chiusi il 15 settembre e il Dipam ha reso noto su Twitter di aver ricevuto delle “offerte finanziarie” e di poter quindi avviare la fase conclusiva del processo di “disinvestimento”. I tentativi di privatizzazione finora sono andati a vuoto e la pandemia di coronavirus ha complicato la situazione, ma il governo si è espresso contro ulteriori proroghe. Ad agosto il ministero per l’Aviazione civile, nella risposta a un’interrogazione parlamentare del Consiglio degli Stati, la camera alta, ha riferito che la compagnia ha accumulato al 31 marzo perdite per 708,2 miliardi di rupie, oltre 8,1 miliardi di euro. (segue) (Inn)