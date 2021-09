Mauritania: ricevuto finanziamento da Banca Mondiale per sostenere il bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia della Mauritania, Ousmane Mamadou Kan, e Cristina Isabel Panasco Santos, rappresentante residente della Banca mondiale in Mauritania, hanno firmato un accordo di finanziamento fornito dalla International Finance Corporation, affiliata alla Banca Mondiale, pari a 30 milioni di dollari (circa 1,1 miliardi di nuove once). Il ministro dell'Economia ha affermato che il finanziamento "conferma il sostegno fornito dalla Banca mondiale alle riforme in corso volte a migliorare la qualità dell'istruzione tecnica e professionale, riformare il settore privato e la tecnologia digitale e sostenere gli sforzi volti alla sicurezza alimentare". Da parte sua, la rappresentante della Banca mondiale ha spiegato che questa donazione intende sostenere gli sforzi della Mauritania per creare uno sviluppo complessivo e sostenibile, incluso il piano di ripresa economica 2021/2022 del programma "Le mie priorità". (Res)