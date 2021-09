Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaREGIONEIl presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana chiude l'evento della Pre Cop26 “All4Climate” insieme all'assessore regionale all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 ingresso N4, Sala Biagi (ore 16:15)VARIEIl presidente del Consiglio Mario Draghi incontra le attiviste ambientali Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli in occasione della sua partecipazione all'evento "Youth4 Climate: Driving Ambition",MiCo, via Gattamelata, 13 (ore 9:30)Visita in anteprima dedicata alla stampa della nuova galleria del Futurismo al Museo del Novecento. presenti in Museo la direttrice Anna Maria Montaldo, Giuseppina Antognini e Giacomo Rossi, nipote di Gianni Mattioli, e rappresentanti dell'Amministrazione comunale.Museo del Novecento, Piazza del Duomo 8 (ore 9:30)Il presidente del Consiglio Mario Draghi interviene alla Pre-Cop26, Conferenza preparatoria ed evento giovani "Youth4climate: Driving Ambition"MiCo, via Gattamelata, 13 (ore 10:30)Conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco Luca Bernardo. Sono presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi.Starhotels Business Palace, via Pietro Gaggia, 3 (ore 10:30)Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa sono presenti all'inaugurazione dell'anno accademico 2021/2022 dell'Università Bicocca. Ospite d'eccezione il prof. Piero Madau, Professore del Department of Astronomy & Astrophysics, University of California Santa Cruz.Università Bicocca, aula magna, Piazza dell'Ateneo nuovo, 1 (ore 12:15, ingresso stampa ore 10:45)Milano Unita chiude la sua campagna elettorale con una conferenza stampa. Intervengono: Elena Lattuada, capolista di Milano Unita; Francesco Laforgia, senatore di Liberi e Uguali; Giuliana Gemini, ricercatrice, esperta processi di partecipativi e candidata di Milano Unita; Enrico Finzi, sociologo e giornalistaVia Rospigliosi 42 (ore 11:30)Consiglio di presidenza elettivo di Confindustria Lombardia. L’incontro rappresenta il passaggio di testimone al nuovo presidente di Confindustria Lombardia che sarà eletto la mattina. Partecipano: Marco Bonometti, presidente uscente di Confindustria Lombardia, presidente eletto di Confindustria Lombardia; Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia; Carlo Bonomi, presidente di ConfindustriaPiazza Compasso d’Oro, 1 (ore 14:30)Chiusura della campagna elettorale per il Municipio 9 con la candidata Presidente Anita Pirovano, presenti Giuliano Pisapia e il senatore Franco Mirabelli.Piazza Schiavone (ore 18:30)"A far Milano comincia tu", queer show organizzato per la chiusura della campagna elettorale del candidato Pd al consiglio comunale di Milano, Michele Albiani. Partecipano: Alessandro Zan, deputato Pd; Brando Bonafei, capodelegazione Pp parlamento europeo; Silvia Roggiani, segretaria pd Milano metropolitana; Pietro Bussolati, consigliere regionale Pd; Carmela Rozza, consigliera regionale Pd; i candidati ai Municipi Giulia Pelucchi, Mattia Abdu, Monica Romano, Sarah Brizzolara, Filippo Andrea Rossi, Simone Repossi, Daniel Munari e Sergio Bordignon.Viale Umbria 118 (ore 21)(Rem)