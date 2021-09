Roma: 22enne muore in incidente stradale su Lungotevere, gravissimi altri tre giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 22 anni è morto, all'alba di oggi, in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 4 sul lungotevere Aventino, all'altezza di Ponte Palatino a Roma. La vittima viaggiava su una Mercedes Classe B insieme ad altri tre giovani di 24, 25 e 26 anni tutti feriti gravemente e trasportati in codice rosso negli ospedali San Giovanni, San Camillo e Santo Spirito. Il conducente dell'auto su cui il gruppo di giovani viaggiava, ha perso il controllo del mezzo che ha impattato contro un palo della luce. Sul posto le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sono inoltre sopraggiunte ulteriori pattuglie del I Gruppo Trevi che da ore sono a lavoro per i servizi di viabilità e le necessarie chiusure per consentire i rilievi di rito. (Rer)