Infrastrutture: Giovannini su opere commissariate, 12 cantieri aperti grazie a lavoro nuovi commissari

- Le opere pubbliche commissariate procedono nei tempi previsti, rispettando il cronoprogramma pubblicato mesi fa dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. È quanto emerge dal primo rapporto di monitoraggio basato sulle informazioni fornite dai commissari. “Dal monitoraggio del Mims, consultabile sul sito, emerge un sostanziale rispetto dei cronoprogrammi – ha sottolineato il ministro Enrico Giovannini -. Il continuo dialogo con i commissari straordinari, che ringrazio per il loro lavoro, consente di individuare rapidamente soluzioni a eventuali criticità e di costruire un dialogo costante con gli stakeholder. Come fatto ad aprile con i neocommissari, questa mattina ho incontrato i 20 commissari delle ulteriori 45 opere ritenute prioritarie, nominati il 5 agosto con i decreti del presidente del Consiglio e registrati dalla Corte dei Conti il 10 settembre”. (segue) (Com)