Infrastrutture: Giovannini su opere commissariate, 12 cantieri aperti grazie a lavoro nuovi commissari (2)

- L’avvio dei lavori relativi alle opere del primo gruppo di commissariamenti riguarda le strade (4 consegnati e 3 previsti a novembre), le ferrovie (9 consegnati e 1 previsto a dicembre), i porti (1 previsto a dicembre) e i presidi di sicurezza (4 entro l’anno e 2 all’inizio del 2022). I nuovi commissariamenti, su cui si è focalizzata la riunione di questa mattina in videoconferenza, riguardano 18 interventi relativi a infrastrutture stradali (per un investimento di 4,2 miliardi di euro), 15 relativi a infrastrutture ferroviarie (6,9 miliardi di euro), due interventi per il trasporto rapido di massa (1,8 miliardi di euro), 10 interventi relativi ai Presidi di pubblica sicurezza (620 milioni di euro). Complessivamente, le opere pubbliche interessate dalla nomina di commissari straordinari con poteri derogatori sono 102, per un valore di circa 96 miliardi. (Com)