Cina: Pmi manifatturiero cala a 49,6 a settembre

- L'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) per il settore manifatturiero cinese si è attestato a 49,6 a settembre, in calo dal 50,1 di agosto e sotto la soglia di 50 punti al di sopra della quale l'indice segnala una fase espansiva. Lo attestano i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica cinese. Il rallentamento riflette il rallentamento delle attività delle fabbriche nei settori ad alta intensità energetica, che ha pesato sulle prestazioni complessive dell'industria manifatturiera. Il sottoindice per la produzione si è attestato a 49,5 a settembre, in calo di 1,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, mentre quello per i nuovi ordini è sceso di 0,3 punti percentuali a 49,3. I sottoindici relativi ai nuovi ordini di esportazione e di importazione sono scesi rispettivamente a 46,2 e 46,8. (Cip)