Catalogna: sondaggio, per 75 per cento cittadini processo indipendentista un "fallimento"

- Per il 75 per cento dei catalani il processo indipendentista si è rivelato fino a questo momento un "fallimento" non riuscendo a raggiungere i suoi obiettivi dopo anni di "lotte". È quanto emerge da un sondaggio condotto da "Metroscopia" in vista del quarto anniversario del referendum dell'ottobre 2017, ottobre, che era poi culminato con la dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte del Parlamento catalano. La percentuale di elettori che credono che sia stato un fallimento è superiore al 50 per cento in tutti i partiti, tranne che in Uniti per la Catalogna (JxCat) dell'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, dove si ferma al 34 per cento. Solo il 19 per cento dei catalani, inoltre, ritiene che l'indipendenza dalla Spagna sarà "possibile in un futuro più o meno prossimo". Solo il 25 per cento degli intervistati ritiene che il referendum non sia la soluzione migliore per risolvere la questione catalana. Gli elettori dei partiti pro indipendenza sono tutti in maggioranza a favore del referendum per l'autodeterminazione: JxCat (88 per cento), Candidatura di unità popolare (92 per cento) e Sinistra repubblicana di Catalogna (80 per cento). (Spm)