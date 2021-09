Terrorismo: Russia, militante neonazista arrestato a Vladivostok, preparava attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza federale (Fsb) ha impedito la realizzazione di un atto terroristico a Vladivostok. "Il leader dell'associazione regionale neonazista Pravje Primorja, che stava preparando un atto terroristico utilizzando un ordigno esplosivo improvvisato, è stato arrestato", ha riferito oggi il Centro per le relazioni pubbliche (Dsp) del Fsb, come riportato dall'agenzia di stampa russa "Tass". Il giovane classe 2000, la cui identità non è stata al momento rivelata, intendeva compiere un attentato terroristico per influenzare le decisioni delle autorità statali in materia di politica migratoria. (Rum)