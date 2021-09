Cina: premio Onu, foresta Saihanba ottiene Land for Life Award

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parco forestale meccanizzato di Saihanba, la più grande riserva artificiale del mondo, nella provincia di Hebei, nel nord della Cina, ha vinto il premio Land for Life 2021 nella categoria nazionale durante una cerimonia tenutasi durante l'ottavo Kubuqi International Desert Forum. realizzato su un'area desertica, la riserva forestale cinese registrerà da qui al 2030 un aumento di sei miliardi di metri cubi rispetto al 2005. Il Land for Life Award è stato ideato dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (Unccd) per individui, comunità e programmi che contribuiscono al recupero e al ripristino di paesaggi degradati in tutto il mondo. (Cip)