Germania: Cdu, per Linnemann il partito è in crisi esistenziale

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) è “in crisi esistenziale” a seguito della sconfitta subita alle elezioni del Bundestag del 26 settembre, dove con l'Unione cristiano-sociale (Csu) ha toccato il minimo storico del 24,1 per cento classificandosi seconda dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. È quanto affermato da Carsten Linnemann, esponente delle Cdu e vicecapogruppo dell'Unione, coalizione formata dai popolari al parlamento federale. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, Linnemann ha evidenziato che la crisi della Cdu non deriva soltanto dalla campagna elettorale. A ogni modo, il voto è stato “un disastro” per i democristiano-consevartori. Al riguardo, Linnemann ha commentato: “Nel sud dell'Europa, vi sono mille esempi di partiti popolari finiti nell'emarginazione”. Il vicecapogruppo dell'Unione ha, infine, dichiarato che vi è “ancora una possibilità” di formare un governo di coalizione tra Cdu, Csu, Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). (Geb)