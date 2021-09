Crotone: viaggiavano con droga in auto, 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Petilia Policastro (Crotone) hanno arrestato 2 soggetti, di 43 e 29 anni, entrambi operai e con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nello specifico, i militari, nel pomeriggio di ieri, hanno fermato a bordo di un’autovettura 2 giovani del luogo. Insospettitisi dall’atteggiamento guardingo e nervoso dei 2 uomini, hanno deciso di procedere a un controllo, all’esito del quale hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente 100 grammi di purissima cocaina ancora “in sasso”, abilmente occultata sotto il sedile anteriore posto al lato del passeggero. La droga, dopo essere stata “tagliata”, avrebbe consentito di smerciare nelle piazze di spaccio locali e della provincia più di 2.000 dosi, nonché di ricavarne non meno di 100 mila euro. Al termine delle attività di rito, i militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Crotone, hanno tratto in arresto i soggetti conducendoli presso le loro rispettive dimore, in regime di detenzione domiciliare e in attesa della fissazione dell’udienza di convalida del provvedimento, che si svolgerà nei prossimi giorni.(Ren)