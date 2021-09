Francia: Patrick Drahi vuole acquisire Eutelsat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo d'affari Patrick Drahi, presente in Francia con quote nell'operatore telefonico Sfr e nell'emittente "BfmTv", vuole acquisire Eutelsat, azienda attiva nel servizio di telecomunicazioni attraverso satelliti. Secondo il quotidiano "Le Figaro", Drahi avrebbe proposto 12 euro ad azione per una valorizzazione di 2,7 miliardi di euro che rappresenterebbe un premio del 25 per cento. L'offerta sarebbe stata però respinta dal consiglio di amministrazione di Eutelsat. Il quotidiano economico "Les Echos" sostiene che lo Stato francese, proprietario del 27 per cento di Eutelsat, non avrebbe messo il veto all'operazione. Eutelsat, che ha il 65 per cento del suo capitale quotato in Borsa, ha registrato un risultato operativo di 347,2 milioni di euro nell'ultimo esercizio che si è chiuso il 31 luglio. (Frp)