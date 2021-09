Egitto-Giordania: presidente Al Sisi telefona a re Abdullah II dopo contagio Covid principe Hussein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al Sisi ha telefonato ieri sera a re Abdullah II di Giordania, il quale lo ha rassicurato sulle condizioni di salute di Al Hussein bin Abdullah, il principe ereditario contagiato dal Covid-19. Lo ha reso noto la presidenza egiziana su Facebook. “Il presidente Sisi ha espresso i suoi migliori auguri per una pronta guarigione e buona salute e sicurezza per la famiglia reale giordana”, spiega la nota stampa. Da parte sua, il re giordano ha espresso la “profonda gratitudine e apprezzamento” al presidente Sisi per "il gesto generoso che riflette lo spirito di fratellanza e la profondità delle relazioni tra i due Paesi, augurando all'Egitto e al suo popolo tutto il meglio e prosperità". (Cae)