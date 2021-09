Expo2020: Aboul Gheit visita il padiglione della Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega araba ha annunciato mercoledì che il suo segretario generale, Ahmed Aboul Gheit, ha effettuato un visita di ispezione al padiglione della Lega a Expo 2020 Dubai prima della sua apertura ufficiale, prevista domani, primo ottobre, a margine della sua visita negli Emirati Arabi Uniti per participare all'apertura della conferenza e alla mostra sulle tecnologie dell'economia digitale Seamless Middle East 2021. L'ambasciatore Hossam Zaki, commissario generale della partecipazione della Lega Araba a Expo 2020 Dubai, ha affermato che Aboul Gheit si è spostato tra le sezioni del padiglione ispirate ai suoi progetti, dalle sale della storica sede della Lega araba al Cairo, esprimendo la sua ammirazione per la semplicità e l'adeguatezza delle idee presentate per raccontare ai visitatori la storia della Lega araba e le prospettive presenti e future. Zaki ha spiegato che il padiglione della Lega araba, progettato con lo slogan “Le mille e una chiave”, consente ai suoi visitatori di vivere un'esperienza interattiva e innovativa, che offre l'opportunità di esplorare il processo del lavoro arabo collettivo attraverso una nuova prospettiva in vari campi, economico, sociale e culturale, ed esplorare un lungo viaggio di lavoro collettivo arabo per raggiungere gli obiettivi di integrazione economica, stabilità e sviluppo. (Res)