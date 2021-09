Medio Oriente: leader Hamas Haniyeh, Biden e Bennett non accettano soluzioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, “non accettano alcuna soluzione politica” della questione palestinese. Lo ha detto il capo dell’ufficio politico del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, in un’intervista all’emittente turca “A Haaber”. “La loro elezione non ha cambiato molto il processo di occupazione”, ha aggiunto Haniyeh, secondo cui “il governo israeliano prosegue la politica di occupazione, l’usurpazione dei territori e le violazioni contro il nostro popolo palestinese in Cisgiordania e a Gaza”. In generale “non crediamo che nulla cambierà nella politica statunitense verso Israele”, ha proseguito Haniyeh. (Res)