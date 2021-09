Istruzione: ministra Messa, più fondi per la scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna avere il coraggio di investire nell'istruzione. Dobbiamo pensare all'Italia del futuro". Maria Cristina Messa, ministra dell'Università e della Ricerca, annuncia in una intervista a "La Stampa" che il Governo è disposto a mettere più fondi per la scienza. Nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza appena approvata in Consiglio dei ministri c'è la traccia della ripartenza del Paese. "Il Paese sta ripartendo. Sapevamo che sarebbe ripartito con questa intensità, l'elemento più interessante, però, sono le previsioni di aumento del Pil anche per gli anni futuri, fino al 2024: molto più alto rispetto al passato. È un piano che si fonda molto sulla crescita, tutti gli investimenti che faremo in questa direzione sono pensati per combattere debito e deficit". Per quanto riguarda l'istruzione, "nei giorni scorsi la resistenza al certificato verde, anche se non va sottovalutata, ha riguardato una netta minoranza sia della popolazione studentesca sia dei docenti. Quasi l'85 per cento degli studenti e dei docenti è felice ed è pronto a riprendere in presenza. Tutte le università hanno riaperto, anche se in modo variabile a seconda degli spazi". "Ma c'è una grande voglia di ricominciare in presenza - continua la ministra - quindi credo che si debba dare il segnale che l'obbligo del Green pass ci sta permettendo di tornare insieme. Non dobbiamo dimenticare, però, quella fascia di popolazione che per vari motivi è contraria al provvedimento quindi bisogna garantire il diritto allo studio a distanza". (segue) (Res)